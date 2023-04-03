Казань примет саммит БРИКС в 2024 году

Казань станет местом проведения саммита БРИКС в 2024 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Также российский лидер напомнил, что в будущем году Россия будет председательствовать в организации.

БРИКС — это аббревиатура, обозначающая группу из пяти стран —. Группа была создана в 2006 году с целью установления сотрудничества между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой, представляющих быстроразвивающиеся экономики. В рамках БРИКС проводятся регулярные встречи высокопоставленных чиновников, экономических и торговых форумов, а также культурных и научных мероприятий.

Одной из основных целей группы является расширение торговых и экономических связей между участниками, а также повышение их влияния на мировую политику и экономику. БРИКС считается одним из самых перспективных блоков на мировой арене, который может в будущем стать сильным экономическим и политическим союзом.