Казань примет саммит БРИКС в 2024 году

Казань станет местом проведения саммита БРИКС в 2024 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Также российский лидер напомнил, что в будущем году Россия будет председательствовать в организации.
БРИКС — это аббревиатура, обозначающая группу из пяти стран —. Группа была создана в 2006 году с целью установления сотрудничества между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой, представляющих быстроразвивающиеся экономики. В рамках БРИКС проводятся регулярные встречи высокопоставленных чиновников, экономических и торговых форумов, а также культурных и научных мероприятий.
Одной из основных целей группы является расширение торговых и экономических связей между участниками, а также повышение их влияния на мировую политику и экономику. БРИКС считается одним из самых перспективных блоков на мировой арене, который может в будущем стать сильным экономическим и политическим союзом.
Саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани
Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным
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