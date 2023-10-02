Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.09.2023 : 97,4147
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.09.2023 : 103,1631
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:07

В Госдуме назвали расширение БРИКС за счет Латинской Америки одной из задач РФ

Расширение БРИКС за счет Латинской Америки является приоритетной задачей для России, по мнению депутата Госдумы Геннадия Семигина, сообщает РИА Новости.

"В настоящее время нашим важным направлением является расширение БРИКС с привлечением Латинской Америки", — отметил Семигин в беседе с журналистами перед началом пленарного заседания на конференции "Россия — Латинская Америка".

Он также подчеркнул наличие совместного проекта, который может быть реализован в регионе — строительство Никарагуанского канала.

"Мы возобновили переговоры с Китаем и Никарагуа… Если этот канал будет построен, это сможет изменить геоэкономическую обстановку в Латинской Америке", — добавил депутат.

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев подчеркнул, что Россия оказывает поддержку странам Латинской Америки не только в обеспечении "критической независимости, которую они давно достигли, но и в технологическом развитии, что является значительным подспорьем для этих стран".

Алексей Нечаев также заметил, что неудачные попытки изолировать Россию подчеркиваются этим форумом: "Этот форум служит еще одним доказательством того, что изоляция не удалась".

Владимир Васильев, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме, подчеркнул важность международной и межпарламентской деятельности.

"Россия — Латинская Америка… — очень содержательные … контакты устанавливаются между представителями наших парламентов", — отметил Васильев.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что проведенное мероприятие переносит уровень взаимодействия России со странами Латинской Америки на "принципиально новый уровень".

С 29 сентября по 2 октября в Москве проходит Первая международная парламентская конференция "Россия — Латинская Америка" по инициативе Госдумы. В рамках конференции председатель ГД Вячеслав Володин встречается с руководителями парламентов стран региона. Более 200 участников, включая парламентариев из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты, принимают участие в конференции, где обсуждаются актуальные вопросы международной парламентской повестки.

Мир

ГТУ: Товарооборот Китая и Украины сократился на пятую часть прежних объемов

Согласно данным Главного таможенного управления Китая (ГТУ), объем торговли между Китаем и Украиной за январь — август 2023 года сократился на 19,5% по сравнению с предыдущим годом и составил приблизительно $4,86 миллиарда.

Читать полностью

Кирби: США введут новые санкции против Ирана за задержания американцев

США планируют ввести дополнительные санкции против высших представителей иранского руководства в ответ на якобы неправомерные задержания американских граждан в Иране.

Читать полностью

Общество

В Госдуму внесли проект о наказании за вовлечение несовершеннолетних в курение

В Госдуму внесли проект о наказании за вовлечение несовершеннолетних в курение

В Госдуму представлен законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в употребление табака.

Читать полностью
В Бундестаге призвали ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за Карабаха

В Бундестаге призвали ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за Карабаха

Глава комитета по европейским делам Бундестага, Антон Хофрайтер, призвал Евросоюз ввести санкции против Азербайджана в свете ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Читать полностью

Новости