В Госдуме назвали расширение БРИКС за счет Латинской Америки одной из задач РФ

Расширение БРИКС за счет Латинской Америки является приоритетной задачей для России, по мнению депутата Госдумы Геннадия Семигина, сообщает РИА Новости.
"В настоящее время нашим важным направлением является расширение БРИКС с привлечением Латинской Америки", — отметил Семигин в беседе с журналистами перед началом пленарного заседания на конференции "Россия — Латинская Америка".
Он также подчеркнул наличие совместного проекта, который может быть реализован в регионе — строительство Никарагуанского канала.
"Мы возобновили переговоры с Китаем и Никарагуа… Если этот канал будет построен, это сможет изменить геоэкономическую обстановку в Латинской Америке", — добавил депутат.
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев подчеркнул, что Россия оказывает поддержку странам Латинской Америки не только в обеспечении "критической независимости, которую они давно достигли, но и в технологическом развитии, что является значительным подспорьем для этих стран".
Алексей Нечаев также заметил, что неудачные попытки изолировать Россию подчеркиваются этим форумом: "Этот форум служит еще одним доказательством того, что изоляция не удалась".
Владимир Васильев, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме, подчеркнул важность международной и межпарламентской деятельности.
"Россия — Латинская Америка… — очень содержательные … контакты устанавливаются между представителями наших парламентов", — отметил Васильев.
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что проведенное мероприятие переносит уровень взаимодействия России со странами Латинской Америки на "принципиально новый уровень".
С 29 сентября по 2 октября в Москве проходит Первая международная парламентская конференция "Россия — Латинская Америка" по инициативе Госдумы. В рамках конференции председатель ГД Вячеслав Володин встречается с руководителями парламентов стран региона. Более 200 участников, включая парламентариев из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты, принимают участие в конференции, где обсуждаются актуальные вопросы международной парламентской повестки.
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