Экс-глава МИД Австрии, Карин Кнайсль, отмечает, что страны, входящие в БРИКС, перешли от статуса объектов инвестирования к активным субъектам мировых процессов.
Кнайсль подчеркивает, что БРИКС, особенно Китай, стали альтернативой в различных международных сферах.
Она отмечает вклад стран объединения в стабилизацию мировой экономики, выступая локомотивом в период с 2000 по 2008 год. Страны БРИКС активно участвуют в глобальных инвестициях и имеют потенциал воздействовать на мировую экономическую динамику.
Россия обвиняет США в задержке выхода беженцев из кризисного лагеря в Сирии
Российский контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что американские власти сознательно замедляют процесс выхода беженцев из лагеря.
Азербайджан раскритиковал ОБСЕ за неэффективность в разрешении конфликта с Арменией
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Международная Конференция в КЧР: роль ислама в укреплении духовно-нравственных ценностей
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Главы МИД РФ, Мальты и Северной Македонии обсудили в Скопье состояние дел в ОБСЕ
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