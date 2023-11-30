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  • Опубликована сегодня в 22:32

Страны БРИКС перешли из роли объектов инвестирования в субъекты мировых процессов

Экс-глава МИД Австрии, Карин Кнайсль, отмечает, что страны, входящие в БРИКС, перешли от статуса объектов инвестирования к активным субъектам мировых процессов.

Кнайсль подчеркивает, что БРИКС, особенно Китай, стали альтернативой в различных международных сферах.

Она отмечает вклад стран объединения в стабилизацию мировой экономики, выступая локомотивом в период с 2000 по 2008 год. Страны БРИКС активно участвуют в глобальных инвестициях и имеют потенциал воздействовать на мировую экономическую динамику.

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