Согласно результатам исследования, кукурузная лепешка с начинкой из черной фасоли, риса, лука, красного перца и местных трав признана самой полезной опцией на завтрак. Это блюдо, несмотря на свою простоту, обладает высоким содержанием ценных веществ, таких как цельнозерновые сложные углеводы, древесная зола, способствующая усвоению ниацина (витамин B), и аминокислоты, легкоусваиваемые организмом. Кукурузные лепешки также способствуют восстановлению ДНК и передаче сигналов между клетками. Эти результаты подчеркивают важность правильного утреннего питания для обеспечения организма энергией и необходимыми питательными веществами.
В Крыму раскритиковали заявление Киева о «наработках» по полуострову
Член Крымского парламента назвал такие заявления дурманом и опиумом для жителей Украины.
В Канаде обнаружены останки тираннозавра с двумя детенышами в желудке
В Канаде проведено исследование, в результате которого ученые обнаружили останки тираннозавра с двумя детенышами в его желудке. Эта уникальная находка в провинции Альберта предоставила новые сведения о поведении тираннозавров и их роли в экосистеме.
Ученые: дополнительный 30 минутный сон после сигнала будильника может улучшать работу мозга
Шведские ученые из Института исследования стресса и факультета психологии университета Стокгольма опубликовали результаты исследования в Journal of Sleep Research (JSR), утверждая, что отложенный подъем на 30 минут после сигнала будильника может положительно влиять на работу мозга.
Ученые сообщают, что расовая принадлежность не важна при расчете сердечно-сосудистого риска
Ученые из Медицинского колледжа Вейла Корнелла провели исследование, опубликованное в JAMA Cardiology, и пришли к выводу, что расовая принадлежность не оказывает влияния на расчет сердечно-сосудистого риска.