Названы ошибки, которые люди совершают по утрам

Ошибки, которые люди допускают утром, включают недостаток жидкости и употребление бананов, особенно при фруктовом завтраке. Это может вызвать скачок сахара в крови и последующую усталость. Врач-диетолог Дэрил Джоффр рекомендует сочетать бананы с полезными жирами для предотвращения подобных проблем, сообщает Российская Газета.
Кроме того, утром важно употреблять достаточное количество жидкости, включая теплую воду, чтобы разжижить кровь и уменьшить концентрацию токсинов. Завтрак, содержащий впитывающую воду овсянку, может помочь пополнить потребность в жидкости.
Отказ от быстрых каш, которые могут содержать сахар, усилители вкуса и синтетические добавки, также является рекомендацией врачей. Лучше выбирать каши с сохраненной питательной ценностью.
Джулия Робертс поделилась информацией о более трагическом варианте концовки "Красотки"
Актриса отметила, что изначально фильм предполагал более мрачный финал. В интервью в программе "Шоу Грэма Нортона" она рассказала об этом варианте завершения фильма, в котором ее персонаж, проститутка Вивиан, оставалась на обочине, получив от Эдварда деньги за проведенную ночь.
Климатологи прогнозируют очень теплую зиму с вероятностью 95%
Климатологи прогнозируют очень теплую зиму с вероятностью 95%, обсуждая результаты исследования Института физики атмосферы Китайской академии наук.
Московская компания создала импортозамещающий элемент для газовых турбин
Московская компания "ЛГ автоматика" создала импортозамещающий клапан для газовых турбин, предлагая новый продукт, который будет использоваться для газоперекачивающих агрегатов.
Психическое состояние хозяина оказывает влияние на характер домашних питомцев
Психическое состояние хозяина оказывает влияние на характер домашних питомцев, согласно исследованию финских ученых из Университета Хельсинки, опубликованному в iScience.