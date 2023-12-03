Названы ошибки, которые люди совершают по утрам

Ошибки, которые люди допускают утром, включают недостаток жидкости и употребление бананов, особенно при фруктовом завтраке. Это может вызвать скачок сахара в крови и последующую усталость. Врач-диетолог Дэрил Джоффр рекомендует сочетать бананы с полезными жирами для предотвращения подобных проблем, сообщает Российская Газета.

Кроме того, утром важно употреблять достаточное количество жидкости, включая теплую воду, чтобы разжижить кровь и уменьшить концентрацию токсинов. Завтрак, содержащий впитывающую воду овсянку, может помочь пополнить потребность в жидкости.

Отказ от быстрых каш, которые могут содержать сахар, усилители вкуса и синтетические добавки, также является рекомендацией врачей. Лучше выбирать каши с сохраненной питательной ценностью.