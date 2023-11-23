Врач Павлова раскрыла россиянам, как привычный завтрак может оказать влияние на их здоровье

Многие придерживаются здорового образа жизни, уделяя внимание правильному питанию и активному образу деятельности. Но не все осведомлены о том, что даже такой обыденный завтрак, как яичница с беконом, может нанести вред здоровью. Врач указывает на то, что это сочетание может оказать серьезное негативное воздействие на организм, особенно в молодом возрасте.
Кроме того, следует быть осторожными при употреблении стакана апельсинового сока на голодный желудок. Этот вид витаминного напитка может значительно повысить уровень сахара в крови, что неблагоприятно сказывается на организме.
"Фруктоза — это разновидность сахара, которая в короткие сроки вызывает чувство голода и способствует накоплению жира", — подчеркнула Павлова.
Примерно 90% здоровья зависит от правильного питания, поэтому важно следить за тем, что поступает в организм, сообщает МедиаПоток.
Футбольная ассоциация Ирландии завершает сотрудничество с главным тренером после неудачного выступления
Футбольная ассоциация Ирландии объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной страны Стивеном Кенни.
Сильный ветер замедляет движение судов в Клайпедском порту Литвы
Штормовой ветер стал причиной ограничения судоходства в Клайпедском государственном морском порту Литвы.
Газета.Ру: в России начнутся официальные продажи автомобилей Jetta VA3
Представитель дилерского холдинга сообщил, что осенью "АвтоСпецЦентр Север" подписал соглашение с компанией FAW о распространении модели Jetta VA3. Этот автомобиль производится на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Китае, и его платформа полностью соответствует Skoda Rapid и Volkswagen Polo первого поколения.
NEWS.ru: Катя Лель про популярность песни "Мой мармеладный" в Америке
Катя Лель пояснила причины популярности своей песни "Мой мармеладный" в США. Артистка рассказала, что занимаемое её композицией третье место в мировом чарте — это настоящее чудо, что-то вроде вселенской фантастики.