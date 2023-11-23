Врач Павлова раскрыла россиянам, как привычный завтрак может оказать влияние на их здоровье

Многие придерживаются здорового образа жизни, уделяя внимание правильному питанию и активному образу деятельности. Но не все осведомлены о том, что даже такой обыденный завтрак, как яичница с беконом, может нанести вред здоровью. Врач указывает на то, что это сочетание может оказать серьезное негативное воздействие на организм, особенно в молодом возрасте.

Кроме того, следует быть осторожными при употреблении стакана апельсинового сока на голодный желудок. Этот вид витаминного напитка может значительно повысить уровень сахара в крови, что неблагоприятно сказывается на организме.

"Фруктоза — это разновидность сахара, которая в короткие сроки вызывает чувство голода и способствует накоплению жира", — подчеркнула Павлова.

Примерно 90% здоровья зависит от правильного питания, поэтому важно следить за тем, что поступает в организм, сообщает МедиаПоток.