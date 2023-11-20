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Диетолог назвал три наихудших завтрака — это что-то очень сладкое и жирное
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  • Опубликована сегодня в 22:55

Диетолог назвал три наихудших завтрака — это что-то очень сладкое и жирное

Мнение многих врачей совпадает: то, что мы употребляем на завтрак, оказывает влияние на ход нашего дня. К сожалению, утром у нас не всегда есть время готовить полезную и правильную пищу. Но есть выход. Специалисты из Diabetes UK предложили простые изменения в завтраке, которые помогут начать день правильно и станут хорошей профилактикой диабета.

"Здоровый и насыщенный завтрак может существенно влиять на регулирование уровня сахара в крови", — сообщают эксперты.

Согласно их выводам, хлопья и обжаренные мюсли следует исключить из рациона, так как они часто содержат "добавленный сахар и вредные для здоровья жиры". Эта еда может казаться здоровой, но, на самом деле, человек употребляет (в большинстве случаев) лишь жиры и сахар. Если нельзя найти хлопья без добавок, лучше выбирать овсянку на завтрак (можно добавить фрукты или ягоды).

Также в качестве альтернативы хлопьям можно выбрать натуральный йогурт, в который можно добавить клетчатку (например, из фруктов), а также зерна или орехи.

Для профилактики диабета также рекомендуется отказаться от белого хлеба в пользу цельнозернового. "Клетчатка в цельнозерновом хлебе — это неперевариваемые сложные углеводы. Они не только снижают риск диабета, но и полезны для пищеварительной системы. Кроме того, они хорошо насыщают", — подчеркнули медики.

В качестве добавки к хлебу вместо джемов и сладких топпингов рекомендуется использовать, например, сваренное банановое пюре.

"Другие варианты добавок к хлебу — нежирный сыр, творог, финики или небольшое количество арахисового масла", — заключили специалисты.

При наличии проблем со здоровьем следует проконсультироваться с врачом.

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