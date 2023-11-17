Эксперты назвали продукты для правильного и полезного завтрака

Специалисты из Diabetes UK высказали мнение, что некоторые изменения в завтраке могут помочь правильно начать день и предотвратить риск развития диабета, сообщает Аргументы И Факты.

Иногда людям не хочется тратить время на приготовление полезного завтрака. Однако именно здоровый и насыщенный завтрак может оказать существенное влияние на уровень сахара в крови.

Эксперты рекомендуют избегать хлопьев и обжаренных мюсли, так как они содержат много сахара и вредных для здоровья жиров. Они предлагают простое изменение в завтраке, советуя заменить хлопья на те же продукты, но без добавок. Или же заменить их овсянкой с добавлением фруктов и ягод.

Вместо хлопьев можно выбрать натуральный йогурт с клетчаткой, к которому подойдут зерна или орехи.

Для тех, кто привык завтракать бутербродами, рекомендуется отказаться от белого хлеба в пользу цельнозернового.

Эксперты подчеркнули, что клетчатка в цельнозерновом хлебе представляет собой неперевариваемые сложные углеводы, которые не только снижают риск диабета, но и способствуют здоровью пищеварительной системы, а также обеспечивают хорошее насыщение.

Также стоит заменить джемы и сладкие топпинги на самостоятельно приготовленное банановое пюре.