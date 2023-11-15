Врач Длин предупреждает: пропуск завтрака может вызвать проблемы с ЖКТ и желчным пузырем

Согласно исследованию, проведенному в Барселонском институте, отказ от завтрака может увеличить риск развития сахарного диабета второго типа на 59 процентов.
Эксперты рекомендуют проведение первого приема пищи через час-полтора после пробуждения, поскольку он играет ключевую роль в активации работы желудочно-кишечного тракта и обеспечивает энергией на весь день. Отказ от завтрака также может увеличить риск развития язвы или гастрита из-за повышенного выброса желчи. Поджелудочная железа вырабатывает инсулин после завтрака, который регулирует уровень глюкозы в организме. Отказ от первого приема пищи может нарушить этот процесс и повысить риск развития диабета, сообщает Правда.Ру.
В дополнение к этому, пропуск завтрака может негативно сказаться на концентрации и памяти, оказывая влияние на общую работоспособность. Подобное предупреждение было сделано доктором медицинских наук Сергеем Длином.
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