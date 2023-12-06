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Эксперт журнала
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  • Опубликована сегодня в 0:41

Эксперт журнала "За рулем" Колодочкин назвал пять типов поломок непрогретого авто

В холодную погоду автомобиль может подвергнуться поломкам, таким как повреждение двигателя и коробки передач, предупредил технический эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин в интервью "Газете.Ru". Он отметил, что при езде на холодной машине возможны неравномерное прогревание поршней, что может привести к их разрушению, а также проблемы с коробкой передач из-за недостаточного прогрева.

Также эксперт подчеркнул важность использования подходящего масла в холодное время, чтобы избежать проблем с запуском мотора. Он также предупредил об опасности трескучих шин и подчеркнул важность правильного направления потока воздуха на лобовое стекло при запуске мотора для предотвращения трещин.

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