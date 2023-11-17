За последние 10 лет цены на хлеб в России выросли втрое, достигнув отметки в 100 рублей за буханку, несмотря на успешный урожай зерна в текущем году, сообщает Главсовет.
Эксперты связывают увеличение стоимости с повышением экспортных пошлин и увеличением спроса. Россияне также отмечают подорожание не только хлеба, но и сыра, цена которого выросла втрое с 2013 года, несмотря на его важность как источника кальция и неотъемлемого продукта для детей.
Они также указывают на ухудшение качества сыра, связанное с содержанием пальмового масла во многих отечественных сырах. Некоторые жители Москвы предлагают сократить объемы экспорта зерна и уделить больше внимания животноводству, считая, что кормление коров зерном может снизить стоимость говядины.
Россияне также выражают беспокойство по поводу роста цен и на другие продукты питания, связанного с предполагаемой спекуляцией.
Также подчеркивается, что для хорошего качества выпечки необходима твердая пшеница, урожай которой в текущем году снизился на 20%.
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