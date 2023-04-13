Во время выступления в Новом банке развития, созданном странами БРИКС на территории Китая, президент Бразилии Лула да Силва призвал развивающиеся страны отказаться от доллара в международной торговле в пользу национальных валют. Вместо этого поступило предложение создать альтернативную валюту.
"Постоянно спрашиваю себя, почему все страны должны торговать в долларах... Почему мы не можем торговать в собственной валюте"
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и страны Африки готовятся перейти к расчётам в национальных валютах.
Foreign Affairs: Запад нуждается в новой стратегии на Украине
Однако, переход от огня к дипломатии "может стать сложной задачей" для конфликтующей страны
Евросоюз ввел санкции против группы "Вагнер" и РИА ФАН
Примечательно, что ЕС уже вводил санкции против "Вагнера" в декабре 2021 года. Тогда Брюссель объяснил их тем, что группа представляла угрозу для Ливии, Сирии и Украины.
Нутрициолог рассказал, почему растительное молоко не заменит коровье
Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.
Минпросвещения РФ разработало концепцию по подготовке школьников к службе в армии
Она будет реализовываться при помощи центра "Авангард"