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  • Опубликована сегодня в 19:41

Президент Бразилии призвал уходить от доллара в международной торговле

Во время выступления в Новом банке развития, созданном странами БРИКС на территории Китая, президент Бразилии Лула да Силва призвал развивающиеся страны отказаться от доллара в международной торговле в пользу национальных валют. Вместо этого поступило предложение создать альтернативную валюту.

"Постоянно спрашиваю себя, почему все страны должны торговать в долларах... Почему мы не можем торговать в собственной валюте"

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и страны Африки готовятся перейти к расчётам в национальных валютах.

Мир

Foreign Affairs: Запад нуждается в новой стратегии на Украине

Однако, переход от огня к дипломатии "может стать сложной задачей" для конфликтующей страны

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Евросоюз ввел санкции против группы "Вагнер" и РИА ФАН

Примечательно, что ЕС уже вводил санкции против "Вагнера" в декабре 2021 года. Тогда Брюссель объяснил их тем, что группа представляла угрозу для Ливии, Сирии и Украины.

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Общество

Нутрициолог рассказал, почему растительное молоко не заменит коровье

Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.

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Минпросвещения РФ разработало концепцию по подготовке школьников к службе в армии

Она будет реализовываться при помощи центра "Авангард"

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Новости