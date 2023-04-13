Во время выступления в Новом банке развития, созданном странами БРИКС на территории Китая, президент Бразилии Лула да Силва призвал развивающиеся страны отказаться от доллара в международной торговле в пользу национальных валют. Вместо этого поступило предложение создать альтернативную валюту.

"Постоянно спрашиваю себя, почему все страны должны торговать в долларах... Почему мы не можем торговать в собственной валюте"

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и страны Африки готовятся перейти к расчётам в национальных валютах.