Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не считает нужным поставлять Украине военную технику, поскольку такой жест будет означать о незамедлительном присоединении страны Южной Америки к общеизвестному конфликту.

"Если я скажу о [предоставлении] боеприпасов, то я бы так вступил в войнуЯ не хочу вступать в войну, я хочу покончить с войной. Этому я привержен", - отметил президент.