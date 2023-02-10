Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не считает нужным поставлять Украине военную технику, поскольку такой жест будет означать о незамедлительном присоединении страны Южной Америки к общеизвестному конфликту.
"Если я скажу о [предоставлении] боеприпасов, то я бы так вступил в войнуЯ не хочу вступать в войну, я хочу покончить с войной. Этому я привержен", - отметил президент.
Такую информацию лидер Бразилии изложил в интервью для телекомпании CNN, которое вышло 10 февраля.
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