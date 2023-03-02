Силовые ведомства прикладывают максимум усилий, чтобы остановить террористическую деятельность, которая происходит на территории Брянской области, сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Речь идет об атаке террористов. Сейчас принимаются меры для уничтожения этих террористов. А на международной арене как обращали, так и продолжим обращать внимание и привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют"

На данный момент президент России Владимир Путин, как говорит прес-секретарь, находится в Кремле и получает постоянные доклады от руководителя ФСБ, министра обороны, главы Росгвардии, губернатора Брянской области.

По предварительным данным Центра общественных связей ФСБ известно, что в Климовском районе проходит операция против нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. В ней также участвуют силы Минобороны.