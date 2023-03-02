Снаряды к советским артиллерийским системам, изготовленные на Западе по заказу ВСУ, не соответствуют заявленным требованиям и содержат большое количество брака. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

"Украинским артиллерийским расчетам, выполняющим задачи в Донбассе, наладили поставки различных боеприпасов к советским видам артиллерии, калибра 120, 122, 152 мм. Данные боеприпасы производятся за границей и имеют иностранную маркировку. Когда украинские боевики начали использовать эти снаряды выяснилось, что они не соответствуют заявленным требованиям, содержат большое количество дефектов и производственного брака", — сообщил Марочко.

Он отметил, что украинским солдатам приходится отбирать снаряды перед стрельбой, что отражается на эффективности и скорострельности артиллерии. Кроме того, по словам Марочко, во многом из-за дефектных снарядов в рядах ВСУ участились случаи небоевых потерь.