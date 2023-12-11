Ученые нашли связь абсолютного слуха с увеличением слуховой коры мозга

Ученые из Стэнфордского университета выяснили, как связано качество слуха с размером большой слуховой коры головного мозга.

Исследования показали, что это явление чаще всего проявляется у профессиональных музыкантов. Большая слуховая кора мозга отвечает за обработку звуков, и, следовательно, у людей с более чутким слухом эта область головного мозга обычно более развита.

Кроме того, обнаружено, что носители языков с выраженной тональностью также часто обладают улучшенным восприятием звуков и способностью определять звуковые частоты.

Практика показывает, что данная особенность чаще передается генетически. Согласно статистике, около 40% музыкантов, начавших обучение музыке в раннем детстве, обладают этим уникальным качеством.

С другой стороны, возможна обратная взаимосвязь, когда размер слуховой коры мозга влияет на качество восприятия звука, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Live Science.