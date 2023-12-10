Диетолог Русакова предупредила о вреде колбасы для мозга, а невролог Алехина назвала 4 полезных продукта

Употребление мясных продуктов несильно влияет на когнитивные способности, считает диетолог Русакова. Однако гастроэнтеролог Рао указывает, что обработанное мясо, включая бекон, может быть вредным для мозга.

Колбасные изделия, по словам Русаковой, содержат канцерогенные вещества из-за избыточного содержания соли, холестерина и добавок, негативно влияющих на сердечно-сосудистую систему и увеличивающих риск онкологии.

Она рекомендует обращать внимание на рыбу, молочные продукты, орехи, семена, овощи и фрукты для поддержания здоровья мозга.

Невролог Алехина подчеркивает важность диеты для здоровья мозга, включая омега-3, грецкие орехи, индейку, курицу и куркуму, благоприятно влияющие на когнитивные функции, настроение и сон, сообщает МедикФорум.