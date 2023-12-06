Психиатр Амен: фруктовые соки и кофе могут негативно повлиять на работу мозга

Доктор Дэниел Амен, известный психиатр и эксперт по заболеваниям мозга, высказал предупреждение относительно двух популярных утренних напитков, которые могут негативно воздействовать на функции мозга. Врач подчеркнул, что фруктовые соки и кофе считаются наиболее вредными напитками для здоровья головного мозга.

По мнению доктора, фруктовые соки содержат избыточное количество сахара, что может привести к воспалительным процессам в организме и повысить риск развития диабета. Высокий уровень сахара в крови, в свою очередь, может повредить сосуды и увеличить вероятность возникновения старческой деменции и депрессии.

Кроме того, врач рекомендует ограничивать потребление кофеина, поскольку он способен уменьшить кровоток к мозгу на 30%, что, в свою очередь, увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Также стоит отметить, что кофеин обладает свойством вызывать привыкание, что является дополнительным негативным аспектом его употребления, сообщает портал Ferra.