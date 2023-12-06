Психиатр Амен: фруктовые соки и кофе могут негативно повлиять на работу мозга

Доктор Дэниел Амен, известный психиатр и эксперт по заболеваниям мозга, высказал предупреждение относительно двух популярных утренних напитков, которые могут негативно воздействовать на функции мозга. Врач подчеркнул, что фруктовые соки и кофе считаются наиболее вредными напитками для здоровья головного мозга.
По мнению доктора, фруктовые соки содержат избыточное количество сахара, что может привести к воспалительным процессам в организме и повысить риск развития диабета. Высокий уровень сахара в крови, в свою очередь, может повредить сосуды и увеличить вероятность возникновения старческой деменции и депрессии.
Кроме того, врач рекомендует ограничивать потребление кофеина, поскольку он способен уменьшить кровоток к мозгу на 30%, что, в свою очередь, увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Также стоит отметить, что кофеин обладает свойством вызывать привыкание, что является дополнительным негативным аспектом его употребления, сообщает портал Ferra.
Бизнесмен Усс обвинил власти США в политически мотивированном преследовании
Бизнесмен Артем Усс прокомментировал объявление о вознаграждении за данные о его местонахождении в США, называя это "политически мотивированным преследованием".
Corriere della Sera: Италия вышла из инициативы КНР «Один пояс — один путь»
Италия объявила о выходе из китайской инициативы "Один пояс — один путь".
Lancet: препараты для профилактики рака груди нужны при высоком эстрогене
Ученые из Лондонского университета королевы Марии выяснили, что препараты для профилактики рака груди, такие как анастрозол, приносят наибольшую пользу женщинам с высокими уровнями эстрогена.
Эксперт журнала "За рулем" Колодочкин назвал пять типов поломок непрогретого авто
В холодную погоду автомобиль может подвергнуться поломкам, таким как повреждение двигателя и коробки передач, предупредил технический эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин в интервью "Газете.Ru".