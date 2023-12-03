Ученые установили: консервированные продукты спровоцировали рост мозга

Ученые из Марсельского университета выяснили, что употребление продуктов внешней ферментации, в частности консервированных продуктов, сыграло важную роль в увеличении объема мозга у гоминид.

Исследование, опубликованное в Communications Biology, предложило гипотезу "внешнего брожения" как механизм, способствующий этому увеличению. Ученые указывают на значительное сокращение толстой кишки в ходе эволюции, что снизило потребность во внутренней ферментации. Ранние гоминины, вероятно, случайно начали практиковать внешнюю ферментацию, что со временем превратилось в культурно закрепленный феномен и способствовало расширению мозга и когнитивному развитию, сообщает Газета.Ру.