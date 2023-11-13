Студент стал победителем регионального конкурса программы "Умник"

Студент Антон Логинов, изучающий гибридные технологии в области станкостроения в рамках передовой инженерной школы (ПИШ) Союзного государства, достиг победы в региональном конкурсе программы "Умник". Информацию об этом сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета (ПсковГУ). В завершающем этапе конкурса участвовали четыре полуфиналиста из ПсковГУ, каждый из которых представил свой проект перед членами жюри. Разработка Антона Логинова - компактного 3D-принтера с максимальной печатной областью - была высоко оценена экспертами, сообщает "Псковское Агенство Информации".

Второе место занял студент Никита Сергеев, также из ПИШ Союзного государства, представивший роботизированную систему с дистанционным управлением для обучения студентов. На третьем месте оказался студент Роман Самихов из ПсковГУ, представивший проект устройства для удаления наледи с твёрдой поверхности тротуаров и дорог.

Проекты Кирилла Нестерова (усовершенствование микроклимата в многоквартирных домах на основе вихревого эффекта Ранка-Хилша) и Михаила Горелова (разработка ансамбля нейронных сетей на основе CapsNET и RepVGG для распознавания меланом и невусов на медицинских снимках) были отмечены дипломами участников. Организаторами регионального этапа конкурса выступили Фонд содействия инновациям и Инжиниринговый центр Псковской области.