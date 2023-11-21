В ночь на вторник, 21 ноября, силами ПВО был сбит еще один украинский беспилотник. Такая новость появилась в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
- Ночью 21 ноября около 00:30 пресечена попытка совершить террористическую атаку БПЛА, - написали в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что беспилотник был самолетного типа. Похожий аппарат уже был сбит российскими ПВО накануне, а обнаружили его в воздушном пространстве брянской области. Подчеркивается, что при падении обломков пострадавших не было.
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