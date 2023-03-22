Министр обороны России Сергей Шойгу наградил летчиков Су-27, которые пресекли нарушение границ проведения специальной военной операции американским беспилотником. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в небе над Черным морем 14 марта. Американский беспилотник двигался в сторону российской границы с выключенными транспондерами.

На перехват БПЛА были подняты российские истребители, которые не вступали в контакт с дроном. Однако непрофессионализм оператора привел к тому, что беспилотник потерял управление и упал в море.