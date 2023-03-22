Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.03.2023 : 76,9561
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.03.2023 : 82,967
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 18:21

Шойгу наградил пилотов Су-27, пресекших вторжение в зону СВО американского беспилотника

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил летчиков Су-27, которые пресекли нарушение границ проведения специальной военной операции американским беспилотником. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в небе над Черным морем 14 марта. Американский беспилотник двигался в сторону российской границы с выключенными транспондерами.

На перехват БПЛА были подняты российские истребители, которые не вступали в контакт с дроном. Однако непрофессионализм оператора привел к тому, что беспилотник потерял управление и упал в море.

Мир

Global Times: украинский кризис не сможет повлиять на развитие отношений между РФ и КНР

Переговоры между Россией и Китаем показали всему миру свою решимость изменить мир к лучшему

Читать полностью

Рябков прокомментировал официальный визит Си Цзиньпина в Москву

Посыл встречи китайского политика с Путиным такой: "есть альтернатива американскому диктату

Читать полностью

Общество

Путин удивился отсутствию артиста балета Полунина на церемонии награждения деятелей искусства

Где был Полунин, не уточняется

Читать полностью

The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса

Он стал самым популярным исполнителем в мире

Читать полностью

Новости