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  • Опубликована сегодня в 20:49

Губернатор Московской области: повреждений при падении БПЛА не зафиксировано

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что после падения беспилотника в Коломне повреждений нет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вблизи деревни Губастово. Воробьев не исключил, что целью атаки могли быть объекты гражданской инфраструктуры. Жертв удалось избежать.

"ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает", — добавил губернатор.

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