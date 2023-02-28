Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что после падения беспилотника в Коломне повреждений нет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел вблизи деревни Губастово. Воробьев не исключил, что целью атаки могли быть объекты гражданской инфраструктуры. Жертв удалось избежать.
"ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает", — добавил губернатор.
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