Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что после падения беспилотника в Коломне повреждений нет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вблизи деревни Губастово. Воробьев не исключил, что целью атаки могли быть объекты гражданской инфраструктуры. Жертв удалось избежать.