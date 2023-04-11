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  • Опубликована сегодня в 10:23

В Белгороде на территории аэропорта упал БПЛА

На территории аэропорта в Белгороде упал неизвестный беспилотник. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате инцидента никто не пострадал. Незначительные повреждения зафиксированы у ограждения аэропорта.

Сотрудники экстренных служб устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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