На территории аэропорта в Белгороде упал неизвестный беспилотник. Об этом сообщает РИА Новости.
В результате инцидента никто не пострадал. Незначительные повреждения зафиксированы у ограждения аэропорта.
Сотрудники экстренных служб устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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