Упавший в Новой Москве беспилотник был без взрывчатых веществ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Корпус дрона был изготовлен из пенопласта и дерева. Внутри находился моторчик с предохранителем. Длина основания объекта около метра, а крыльев — 1,5 метра.

Устройство не могло пролететь более 250 км, а скорость не могла превышать 80 км в час.

Напомним, беспилотник был обнаружен 28 марта в деревне Свитино в Вороновском поселении Новой Москвы, его обломки были окрашены в цвета украинского флага.