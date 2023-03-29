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  • Опубликована сегодня в 18:06

Упавший в Новой Москве беспилотник был без взрывчатки

Упавший в Новой Москве беспилотник был без взрывчатых веществ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Корпус дрона был изготовлен из пенопласта и дерева. Внутри находился моторчик с предохранителем. Длина основания объекта около метра, а крыльев — 1,5 метра.

Устройство не могло пролететь более 250 км, а скорость не могла превышать 80 км в час.

Напомним, беспилотник был обнаружен 28 марта в деревне Свитино в Вороновском поселении Новой Москвы, его обломки были окрашены в цвета украинского флага.

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