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  • Опубликована сегодня в 12:16

В Химках упал самодельный БПЛА

Недалеко от завода "Факел" в Химках упал самодельный беспилотник, оборудованный камерами видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дрон был обнаружен охранниками, которые обходили территорию. По предварительной версии, объект рухнул из-за работы систем РЭБ.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают людей, которые причастны к запуску беспилотника.

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