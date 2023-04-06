Недалеко от завода "Факел" в Химках упал самодельный беспилотник, оборудованный камерами видеонаблюдения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Дрон был обнаружен охранниками, которые обходили территорию. По предварительной версии, объект рухнул из-за работы систем РЭБ.
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают людей, которые причастны к запуску беспилотника.
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