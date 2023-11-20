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  • Мария Умыскова
  • Опубликована сегодня в 7:52

Зимой украинские дроны столкнутся с новым препятствием

Украинским дронам будет сложно атаковать цель зимой, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Эксперт отметил, что морозы и обледенение негативно повлияют на работоспособность беспилотников. Холодное время года так же опасно для устройств, как и для других механизмов.

- На беспилотники влияет плохая погода, плохая видимость, снег и все остальные характеристики, - сообщил Дандыкин во время интервью.

Он также подчеркнул, что с самолетами эту проблему решили давно за счет особой обработки. Для дронов же пока такого средства нет, уверен эксперт.

- Если на самолетах есть устройства, которые работают против обледенения, то на беспилотнике всего этого нет, - отдельн выделил он в заявлении.

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