Украинским дронам будет сложно атаковать цель зимой, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Эксперт отметил, что морозы и обледенение негативно повлияют на работоспособность беспилотников. Холодное время года так же опасно для устройств, как и для других механизмов.
- На беспилотники влияет плохая погода, плохая видимость, снег и все остальные характеристики, - сообщил Дандыкин во время интервью.
Он также подчеркнул, что с самолетами эту проблему решили давно за счет особой обработки. Для дронов же пока такого средства нет, уверен эксперт.
- Если на самолетах есть устройства, которые работают против обледенения, то на беспилотнике всего этого нет, - отдельн выделил он в заявлении.
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