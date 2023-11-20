В официальном Telegram-канале Минобороны России появилась информация об очередном беспилотнике, который обнаружили в небе Подмосковья. Украинский аппарат направлялся в сторону столицы, а перехватили и сбили его в Электростали. Об этом также заявлял и мэр Москвы С. Собянин.

- Девятнадцатого ноября в 23.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку, - пишет ведомство в официальном сообщении.

Дежурные средства противовоздушной обороны вновь сработали без перебоев, ликвидировав БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков никто не пострадал, подчеркнули военные.