В официальном Telegram-канале Минобороны России появилась информация об очередном беспилотнике, который обнаружили в небе Подмосковья. Украинский аппарат направлялся в сторону столицы, а перехватили и сбили его в Электростали. Об этом также заявлял и мэр Москвы С. Собянин.
- Девятнадцатого ноября в 23.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку, - пишет ведомство в официальном сообщении.
Дежурные средства противовоздушной обороны вновь сработали без перебоев, ликвидировав БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков никто не пострадал, подчеркнули военные.
Состоялись телефонные переговоры между Макроном, Нетаньяху и Аббасом
Макрон высказал Нетаньяху и Аббасу свое мнение о происходящей ситуации между странами.
Маск: Обвинения в антисемитизме – ложь
Миллиардер резко высказался в ответ на выпады от СМИ, в которых его обвинили в антисемитизме.
Основная загадка Ноева ковчега: открытие турецких ученых
Открытие турецких ученых проливает свет на вопрос о местонахождении Ноева ковчега. Ученые подошли к ответу на эту давнюю загадку, которая занимала умы многих исследователей.
Ученые выделили преимущества зеленого чая в сравнении с другими напитками
Зеленый чай — не только один из наиболее популярных напитков, но и известный своими полезными свойствами. Эксперты выделили по меньшей мере шесть положительных изменений в организме, которые происходят при ежедневном употреблении зеленого чая, сообщает Федерал Пресс.