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  • Опубликована сегодня в 3:59

Минобороны: в Подмосковье уничтожен беспилотник

В официальном Telegram-канале Минобороны России появилась информация об очередном беспилотнике, который обнаружили в небе Подмосковья. Украинский аппарат направлялся в сторону столицы, а перехватили и сбили его в Электростали. Об этом также заявлял и мэр Москвы С. Собянин.

- Девятнадцатого ноября в 23.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку, - пишет ведомство в официальном сообщении.

Дежурные средства противовоздушной обороны вновь сработали без перебоев, ликвидировав БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков никто не пострадал, подчеркнули военные.

Мир

Состоялись телефонные переговоры между Макроном, Нетаньяху и Аббасом

Состоялись телефонные переговоры между Макроном, Нетаньяху и Аббасом

Макрон высказал Нетаньяху и Аббасу свое мнение о происходящей ситуации между странами.

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Маск: Обвинения в антисемитизме – ложь

Маск: Обвинения в антисемитизме – ложь

Миллиардер резко высказался в ответ на выпады от СМИ, в которых его обвинили в антисемитизме.

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Общество

Основная загадка Ноева ковчега: открытие турецких ученых

Основная загадка Ноева ковчега: открытие турецких ученых

Открытие турецких ученых проливает свет на вопрос о местонахождении Ноева ковчега. Ученые подошли к ответу на эту давнюю загадку, которая занимала умы многих исследователей.

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Ученые выделили преимущества зеленого чая в сравнении с другими напитками

Ученые выделили преимущества зеленого чая в сравнении с другими напитками

Зеленый чай — не только один из наиболее популярных напитков, но и известный своими полезными свойствами. Эксперты выделили по меньшей мере шесть положительных изменений в организме, которые происходят при ежедневном употреблении зеленого чая, сообщает Федерал Пресс.

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