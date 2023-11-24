Алла Пугачёва, вернувшись на сцену после длительного перерыва, планирует выступления на новогодних корпоративах. Однако её гонорар в размере 46 миллионов рублей вызвал недоумение и беспокойство среди олигархов с Рублёвки, ранее приглашавших певицу на свои мероприятия.

Певица Алёна Кравец подтвердила информацию о бойкоте, отмечая, что соседи знаменитости не планируют приглашать её на вечеринки и даже высмеивают её гонорар. Один из бизнесменов явно выразил своё нежелание "кормить её семейку", сообщает Pravda.Ru.

Кравец также отметила, что последние посты Пугачёвой в соцсетях вызывают недовольство, а её статус жены иноагента стал причиной изоляции в общественных кругах.

По мнению Кравец, Пугачёву легко можно заменить на корпоративах. Она подчеркнула, что на новогодних вечеринках главное — создать весёлую атмосферу, и кто выступает, уже не имеет такого значения.