Британские спортсмены не будет участвовать в чемпионате мира по боксу, который состоится в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая, из-за участия спортсменов из России и Белоруссии, которые будут выступать под своими национальными флагами. Эта информация была опубликована на официальном сайте Федерации бокса Великобритании.
До этого сборная Великобритании также отказалась участвовать в женском чемпионате мира по боксу, который проходил в Нью-Дели. На том турнире российские спортсменки выиграли по одной медали каждого достоинства.
Как ранее сообщало NewsInfo, Международная боксерская организация разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать а международных соревнованиях.
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