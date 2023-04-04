Британские спортсмены не будет участвовать в чемпионате мира по боксу, который состоится в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая, из-за участия спортсменов из России и Белоруссии, которые будут выступать под своими национальными флагами. Эта информация была опубликована на официальном сайте Федерации бокса Великобритании.

До этого сборная Великобритании также отказалась участвовать в женском чемпионате мира по боксу, который проходил в Нью-Дели. На том турнире российские спортсменки выиграли по одной медали каждого достоинства.

Как ранее сообщало NewsInfo, Международная боксерская организация разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать а международных соревнованиях.