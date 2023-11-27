Берег Мексиканского залива заполнен "ведьмиными бутылками" с волосами и ногтями внутри

Жителей прибрежных районов Мексиканского залива предупреждают об опасности открывания "ведьминых бутылок", которые вымыты на берег. Местные жители и туристы сталкиваются с устрашающими находками, включая так называемые "ведьмины бутылки" с вложенными в них ногтями и волосами. Эти артефакты используются для проведения обрядов по изгнанию злых духов, практиковавшихся в Великобритании в период между 16 и 17 веками, сообщает Правда.Ру.
Местные власти рекомендуют воздержаться от вскрытия этих бутылок, поскольку внутри может находиться неприятное органическое содержимое, представляющее биологическую опасность.
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