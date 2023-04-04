Российские и белорусские борцы будут допущены до международных турниров, если они будут следовать рекомендациям, выданным МОК. Об этом объявил представитель федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов.
Кроме того, по словам Брюсова, представители исполкома Объединенного мира борьбы также предлагают МОК смягчить критерии для участия российских и белорусских борцов в международных соревнованиях, особенно для тех, кто работает на контрактной основе в военных организациях.
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