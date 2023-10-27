Ксения Бородина опровергла слухи о перманентном макияже губ

Звезда уверена, что профессионалы сразу бы заметили, если бы у нее был перманентный макияж губ. Телеведущая Ксения Бородина поделилась с поклонниками, что не прибегала к такой процедуре.

Она опубликовала запись на своей странице в социальной сети, чтобы опровергнуть слухи. Бородина подчеркнула, что не стала бы скрывать такие изменения и профессиональные косметологи сразу бы распознали "свои" губы. Телеведущая также отметила, что некоторым пользователям выгодно распространять слухи о ее "переделанной" внешности, но это далеко не так.

Ранее появилась информация о том, что Ксения Бородина заменит Яну Троянову в шоу "Последний герой".