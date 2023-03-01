Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.03.2023 : 74,8932
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.03.2023 : 79,5134
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 7:16

Российские штурмовики разбили "Бориса Джонсона" под Артемовском

Российские штурмовые отряды разбили под Артемовском украинское подразделение, названное именем Бориса Джонсона. Об этом сообщил командир российских штурмовиков.

Он показал трофеи, доставшиеся в ходе боев за южные подступы к Артемовску. Среди них — флаг подразделения из элитной 24-й отдельной механизированной бригады с Западной Украины, на котором написано: "Подразделение им. Бориса Джонсона".

"Обратите внимание, это было войсковое подразделение, держали они большой опорный пункт в лесу. Когда были поражены, был найден вот такой флаг", — рассказал командир, передает РИА "Новости".

Он также пояснил, что украинские военные часто используют и проамериканскую тематику, например, на рукавах носят нашивки с флагами США.

Мир

Нацбаты привлекают подростков для помощи в боях за Артемовск

Ранее на освобожденной территории ЛНР обнаружили базу, на которой инструкторы обучали детей азам диверсии.

Читать полностью

Новотны: Россия торгует с Китаем "только дым коромыслом"

Американская политика спровоцировали создание мощного кулака на Востоке.

Читать полностью

Общество

В Госдуме поступило предложение об отмене ЕГЭ

Такая идя возникла в связи со скорым проведением образовательной реформы

Читать полностью

Путин подписал закон, который ограничивает использование иностранных слов

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации

Читать полностью

Новости