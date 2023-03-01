Российские штурмовые отряды разбили под Артемовском украинское подразделение, названное именем Бориса Джонсона. Об этом сообщил командир российских штурмовиков.
Он показал трофеи, доставшиеся в ходе боев за южные подступы к Артемовску. Среди них — флаг подразделения из элитной 24-й отдельной механизированной бригады с Западной Украины, на котором написано: "Подразделение им. Бориса Джонсона".
"Обратите внимание, это было войсковое подразделение, держали они большой опорный пункт в лесу. Когда были поражены, был найден вот такой флаг", — рассказал командир, передает РИА "Новости".
Он также пояснил, что украинские военные часто используют и проамериканскую тематику, например, на рукавах носят нашивки с флагами США.
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