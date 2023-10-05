Верховный представитель ЕС надеется на встречу Армении и Азербайджана в Брюсселе для урегулирования конфликта

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, Жозеп Боррель, выразил надежду на возможную встречу властей Армении и Азербайджана в Брюсселе для обсуждения мер по предотвращению эскалации конфликта в регионе. Он выразил сожаление о том, что Азербайджан и Турция не присутствовали на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде, отметив, что это делает беседу о более чем 100 000 вынужденных покинуть свои дома людей невозможной.
Боррель подчеркнул позицию ЕС в осуждении использования вооруженных сил для разрешения конфликтов и выразил надежду, что встречи между Арменией и Азербайджаном могут состояться в Брюсселе с целью предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации и обеспечить политическую стабильность в Армении.
На полях саммита ЕПС в Испании также планировалась встреча лидеров Армении и Азербайджана, а также попытка организации переговоров в формате "два плюс три" с участием Парижа, Берлина и Брюсселя. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказались участвовать в этой встрече.
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