Uutissuomalainen: финны обжаловали в суде закрытие границ с Россией

Российские граждане, проживающие в Финляндии, подали апелляцию по поводу решения правительства о закрытии границы с Россией. Информация поступила от группы региональных изданий Uutissuomalainen.
Заявители настаивают на отмене решения финского кабинета министров о закрытии восточной границы, считая его "неконституционным". В своей жалобе они утверждают, что действия правительства Финляндии по закрытию границы с Россией нарушают принцип свободы передвижения, особенно в контексте действующего в стране запрета на дискриминацию.
Отметим, что правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех пунктов пропуска на границе с Россией.
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