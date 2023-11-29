РБК: мигранты из Африки и Сирии покинули финскую границу после ее закрытия

В настоящее время на пограничном пункте "Салла" нет ажиотажа, а пункты обогрева были разобраны, так как больше не требуются. Мигранты из Африки и Сирии, находившиеся близ села Алакуртти в Мурманской области, приняли решение не пытаться добраться до Европы через Финляндию в поисках лучшей жизни.

Этому решению способствовало решение властей соседней с Россией страны закрыть с 30 ноября последний из восьми пограничных переходов — "Лотта", который находится в 240 км от Мурманска. По словам главы Кандалакшского района, у тех, кто стремился пересечь границу с Финляндией, не было агрессии, но было заметно чувство сожаления.

Также сообщается, что из 400 человек, находившихся около пункта обогрева у пункта пропуска, почти 200 решили вернуться обратно в Санкт-Петербург, еще около 50 попытались пересечь границу, а остальные воспользовались такси, чтобы покинуть место, сообщает МедиаПоток.