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В Норвегии заявили о готовности закрыть КПП на границе с Россией
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  • Опубликована сегодня в 0:35

В Норвегии заявили о готовности закрыть КПП на границе с Россией

Норвегия готова закрыть пункт пропуска на границе с Россией, следуя примеру Финляндии. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стёре, ссылаясь на телеканал TV2. На вопрос о возможном закрытии пункта пропуска "Стурскуг", он ответил:"Если это будет необходимо". Стёре добавил, что Норвегия внимательно отслеживает ситуацию как в Финляндии, так и в Эстонии.

Телеканал отмечает, что на данный момент нет сообщений о увеличении числа пересечений границы из России через "Стурскуг".

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