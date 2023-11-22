В Норвегии заявили о готовности закрыть КПП на границе с Россией

Норвегия готова закрыть пункт пропуска на границе с Россией, следуя примеру Финляндии. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стёре, ссылаясь на телеканал TV2. На вопрос о возможном закрытии пункта пропуска "Стурскуг", он ответил:"Если это будет необходимо". Стёре добавил, что Норвегия внимательно отслеживает ситуацию как в Финляндии, так и в Эстонии.

Телеканал отмечает, что на данный момент нет сообщений о увеличении числа пересечений границы из России через "Стурскуг".