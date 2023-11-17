Автобусные перевозчики приостанавливают маршруты из Санкт-Петербурга в Финляндию

Компания Lux Express, начиная с 18 ноября, отменяет все автобусные маршруты между Санкт-Петербургом и Хельсинки из-за закрытия пограничных пунктов. Эту информацию распространило российское представительство Lux Express Group в пресс-службе АО "Евролайнс", сообщает ТАСС.

"Последние рейсы Lux Express на направлении в Финляндию отправятся из Санкт-Петербурга 17 ноября в 15:00 и из Хельсинки в 14:00", — отметили представители компании.

Пассажирам, купившим билеты на более поздние рейсы, предложили обменять их на другие направления (например, на маршруты, связывающие Петербург с Ригой, Таллином) или получить компенсационный код для бесплатной поездки на автобусах компании.

Также автобусный перевозчик Ecolines объявил о временной приостановке движения по маршрутам между Россией и Финляндией с 18 ноября. В сообщении компании в "ВКонтакте" указано, что это связано с решением властей Республики Финляндия о закрытии движения через пограничные пункты Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала с 00:00 18 ноября. Последний рейс из Петербурга в Хельсинки отправится 17 ноября в 14:00, а из Хельсинки в Петербург в 14:30.

"Движение по маршрутам Санкт-Петербург — Хельсинки и Санкт-Петербург — Лаппеенранта — Иматра возобновятся сразу после соответствующего решения властей Республики Финляндия", — добавили в пресс-службе.

Отметим, что ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о закрытии четырех пограничных пунктов на границе с Россией. Как сообщила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, решение охватывает пункты Ваалимаа (Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля в Карелии) и действует до 18 февраля 2024 года. Заместитель начальника пограничной службы Маркку Хассинен пояснил, что северные пограничные переходы Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи останутся открытыми.