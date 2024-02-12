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Российские банки вернули клиентам 200 млрд рублей бонусами
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  • Опубликована сегодня в 13:29

Российские банки вернули клиентам 200 млрд рублей бонусами

Банкиры в погоне за клиентом готовы делиться прибылью. Ведущие отчественные кредитно-финансовые учреждения в 2023-м году нарастили программы лояльности. В абсолютных цифрах, крупнейшие эмитенты пластиковых карт вернули своим клиентам более 200 млрд рублей. В 2022-м эта сумма едва достигала 150 млрд.

Позитивно выглядит и оборот транзакций с использованием пластика, как среди физических лиц, так и корпоративных клиентов. По данным ЦБ РФ показатель уверенно приближается к 50 трлн рублей. А всего на руках россиян на начало этого года более 400 млн банковских карт.

Бонусные программы у российских банков разные. Преимущественно партнерские с ритейлерами, предприятиями сферы услуг, медицины и туризма. По прогнозам аналитиков, в этом году размеры бонусов увеличатся. Экономика страны окончательно выходит из постпандемийного периода. На увеличение расходов влияет впрочем и инфляция.

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