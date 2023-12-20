В Якутии найдены древние кости неизвестных животных

Ученые обнаружили в Чурапчинском районе Якутии стоянку палеолитического человека с артефактами и останками животных, предположительно, эпохи раннего плейстоцена — неогена. Руководитель отдела мамонтовой фауны Академии наук Якутии, Альберт Протопопов, сообщил, что найдены артефакты, связанные с дюктайской культурой, а также много костей мамонтовой фауны, включая неизвестные животные плейстоцена — неогена, такие как носороги и львы.
Место обнаружения включено в приоритетные пункты для будущих раскопок, которые будут проведены совместно с Палеонтологическим институтом РАН, при поддержке Фонда первого президента Республики Саха (Якутия), Михаила Николаева, сообщает ТАСС.
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