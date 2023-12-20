Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.12.2023 : 90,087
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.12.2023 : 98,5764
В Якутии найдены древние кости неизвестных животных
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:24

В Якутии найдены древние кости неизвестных животных

Ученые обнаружили в Чурапчинском районе Якутии стоянку палеолитического человека с артефактами и останками животных, предположительно, эпохи раннего плейстоцена — неогена. Руководитель отдела мамонтовой фауны Академии наук Якутии, Альберт Протопопов, сообщил, что найдены артефакты, связанные с дюктайской культурой, а также много костей мамонтовой фауны, включая неизвестные животные плейстоцена — неогена, такие как носороги и львы.

Место обнаружения включено в приоритетные пункты для будущих раскопок, которые будут проведены совместно с Палеонтологическим институтом РАН, при поддержке Фонда первого президента Республики Саха (Якутия), Михаила Николаева, сообщает ТАСС.

Мир

Китай и РФ добились максимального объема торговли

Китай и РФ добились максимального объема торговли

На данный момент общая сумма двусторонней торговли превысила 200 млрд долларов.

Читать полностью
На картине Рембрандта

На картине Рембрандта "Ночной дозор" ученые обнаружили ранее неизвестный свинцовый раствор

В результате использования рентгеновской аппаратуры при исследовании знаменитой картины Рембрандта "Ночной дозор", ученые из Нидерландов и Германии обнаружили ранее неизвестный свинцовый раствор.

Читать полностью

Общество

Гастроэнтеролог Якушева рассказала про причины

Гастроэнтеролог Якушева рассказала про причины "урчания" живота

Гастроэнтеролог Елена Якушева объяснила, что урчание в животе - распространенный симптом, часто вызванный голодом или прохождением пищи через кишечник. Некоторые продукты, такие как овощи, фрукты, бобовые, молочные продукты и свежий хлеб, могут также вызывать урчание из-за их влияния на пищеварение.

Читать полностью
Врач-Кардиолог Конев призывает к запрету продажи корвалола и валокордина в России

Врач-Кардиолог Конев призывает к запрету продажи корвалола и валокордина в России

Врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев призывает к запрету продажи препаратов корвалола и валокордина в России. В своем заявлении он ссылается на доклад "Демография 2030", предлагающий ограничения на продажу аптечных жидкостей с этиловым спиртом более 30% в определенные часы.

Читать полностью

Новости