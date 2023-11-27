Центр Илизарова успешно завершил испытания инновационных имплантов для восстановления трубчатых костей

Совместная работа специалистов из Центра Илизарова, Курганского государственного университета и компании "Предприятие "Сенсор" включала доклинические тесты на животных. Эти исследования по остеоинтеграции различных типов имплантов предоставят перспективы для восстановления функциональности частей тела, таких как пальцы кисти, в будущем.

В рамках исследования остеоинтеграции были проведены тесты двух типов имплантатов: вкручиваемых и типа Press-Fit. Последние способствуют формированию костного матрикса и более быстрому процессу приживаемости. Также в исследование включено применение инновационной техники компрессионного нагружения кости.

Виктор Кузнецов, заведующий лабораторией биохимии Центра Илизарова, отметил, что проект направлен на восстановление функций кисти при потере пальцев. Для этого используются оригинальные хирургические методы и индивидуально подбираемые импланты для каждого пациента, сообщает МедЗдрав.Инфо.