Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили полет в воздушном пространстве нейтральных вод Берингова и Охотского морей, сообщает Минобороны РФ.
Как говорится в сообщении, полет являлся частью внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота. В процессе патрулирования бомбардировщики осуществили дозаправку, организованную самолетом-заправщиком Ил-78.
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