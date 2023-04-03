Американская термоядерная бомба B61, хранящаяся на авиабазе "Фолкел" в Нидерландах, могла быть повреждена. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Федерацию американских ученых (FAS).

На данный момент известно, что FAS располагает фотографией неисправной бомбы, которую саперы инспектируют на месте. И, несмотря на то, что на текущий момент отсутствуют какие-либо официальные комментарии относительно подлинности фотографии, представитель FAS Ханс Кристенсен подчеркнул необходимость заблаговременного оповещения об опасности.

Вместе с тем, представитель ВВС США в Европе не прокомментировал информацию о фотографии, сославшись на политику секретности.

В настоящее время B61 — единственный оставшийся образец тактического ядерного оружия, стоящий на вооружении ВС США, который был модернизирован до версии B61-12. Новые образцы B61 планируется развернуть в Европе, и в настоящее время около 100 бомб хранятся в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции.