Аутсорсинг и посильная помощь: в больницах Москвы работают сестры милосердия, социальные координаторы и онкопомощники

Секрет успеха столичной системы здравоохранения — в постоянном совершенствовании и делегировании. В Москве врачи занимаются своей работой, а все задачи, не относящиеся к их профилю, передают другим специалистам.

примеру, помощь медицинским работникам в самых сложных отделениях ГКБ имени Ворохобова оказывают сестры милосердия. Ежедневно они помогают тяжелобольным пациентам: проводят гигиенические процедуры, стригут, кормят, организуют церковные таинства, поддерживают добрыми словами и молитвами. Сестры профессионально и ответственно выполняют свою работу, прошли специальные курсы по сестринскому делу, хирургии, педиатрии и фармакологии.

Также в столичных больницах работают социальные координаторы. Эти специалисты помогают москвичам с момента госпитализации до предоставления необходимых социальных услуг после выписки из стационара. Причем они всегда сами проявляют инициативу, предугадывая, какие сложности могут возникнуть у пациента. Пристроить собаку на передержку или забрать ребенка из садика? Не проблема. Эти и многие другие немедицинские вопросы решают социальные координаторы.

Кроме того, несколько лет назад в Москве был запущен проект "Персональный онкопомощник". Его главная задача — предоставить консультативную и организационную поддержку пациентам с подозрением на онкологию или уже с подтвержденным диагнозом. Специалисты помогают пациентам записаться на прием к врачу или на нужные исследования, напоминают о предстоящих визитах, необходимости сдачи анализов, прохождении диагностики и решении других вопросов.

Организация питания больных также передана на аутсорс профессионалам — профильным комбинатам. Комбинаты питания привлекают к разработке меню нутрициологов и диетологов, а готовку доверяют поварам. В таком случае даже еда становится подспорьем для врачей, поскольку каждый компонент такой пищи направлен на максимально скорое восстановление пациента.

Обслуживание медицинского оборудования осуществляется на основе контрактов жизненного цикла специализированными компаниями. Это выгодный для всех участников формат сотрудничества, поскольку поставщик может загрузить свои мощности на длительный период и гарантировано получит за это прибыль. Больницы же, в свою очередь, получают исправное высокотехнологичное оборудование. Благодаря всем этим факторам система здравоохранения Москвы остается одной из лучших не только в России, но и в мире.