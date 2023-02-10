В третьем по величине городе региона Междуреченске открыли новую многопрофильную больницу, строительство которой длилось в течение 30 лет из-за нехватки финансирования. Работы возобновились по настоятельной просьбе президента РФ Владимира Путина. Такую информацию разместили на официальном сайте правительства региона.
"Это больничный комплекс, где учтены все мелочи, важные при оказании медицинской помощи. Для нас было очень важно построить современную больницу для жителей Междуреченска, Мысков и приезжающих сюда гостей, чтобы каждый мог получить своевременную помощь" - слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
В создании медцентра было вложено около 3 млрд рублей из бюджетов всех уровней, для учреждения также закупили свыше 5,7 тыс. единиц оборудования.
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