Издание Blitz сообщило о новом инциденте, произошедшем в парламенте Болгарии. Причиной стычки между депутатами стало обсуждение передачи Киеву списанного вооружения. В результате заседание пришлось прерывать дважды.
Резко отрицательно о передаче вооружения высказался депутат Костадин Костадинов, известный как лидер болгарской оппозиционной партии «Возрождение». Он уверен, что Болгария не обязана «отдавать миллиарды» за счет простого народа.
- В этом зале большинство людей явно снова служат иностранным национальным интересам, - завершил речь Костадинов.
Подобное высказывание стало причиной напряженной обстановке в зале заседаний, поэтому было принято решение сделать 15-минутный перерыв.
Уже известно, что за передачу военной техники проголосовали 162 депутата, а против выступили 55 человек.
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