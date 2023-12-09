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Blitz: в парламенте Болгарии вновь возникли беспорядки
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  • Опубликована сегодня в 4:04

Blitz: в парламенте Болгарии вновь возникли беспорядки

Издание Blitz сообщило о новом инциденте, произошедшем в парламенте Болгарии. Причиной стычки между депутатами стало обсуждение передачи Киеву списанного вооружения. В результате заседание пришлось прерывать дважды.

Резко отрицательно о передаче вооружения высказался депутат Костадин Костадинов, известный как лидер болгарской оппозиционной партии «Возрождение». Он уверен, что Болгария не обязана «отдавать миллиарды» за счет простого народа.

- В этом зале большинство людей явно снова служат иностранным национальным интересам, - завершил речь Костадинов.

Подобное высказывание стало причиной напряженной обстановке в зале заседаний, поэтому было принято решение сделать 15-минутный перерыв.

Уже известно, что за передачу военной техники проголосовали 162 депутата, а против выступили 55 человек.

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