К текущему моменту возобновляются ярые протесты со стороны болгарских фермеров из-за дешевого украинского зерна. Национальное радио страны сообщает, что время начала акции приходится на 10:00, а действия болгар поддерживают румынские коллеги, которые ждут "на другой стороне границы".

Глава ассоциации зернопроизводителей Илия Проданов недавно заявил, что на складах находится 3,5 млн т болгарской пшеницы и 1 млн т болгарского подсолнечника.

"Если сегодняшний протест не будет услышан в Брюсселе, мы будем думать о более масштабных акциях с участием других стран, которые придерживаются того же мнения"

Ранее лидеры и политики нескольких стран Европейского союза призвали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В Европарламенте говорят о несоответствии качества зерновых с Украины европейским стандартам.