К текущему моменту возобновляются ярые протесты со стороны болгарских фермеров из-за дешевого украинского зерна. Национальное радио страны сообщает, что время начала акции приходится на 10:00, а действия болгар поддерживают румынские коллеги, которые ждут "на другой стороне границы".
Глава ассоциации зернопроизводителей Илия Проданов недавно заявил, что на складах находится 3,5 млн т болгарской пшеницы и 1 млн т болгарского подсолнечника.
"Если сегодняшний протест не будет услышан в Брюсселе, мы будем думать о более масштабных акциях с участием других стран, которые придерживаются того же мнения"
Ранее лидеры и политики нескольких стран Европейского союза призвали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В Европарламенте говорят о несоответствии качества зерновых с Украины европейским стандартам.
В Германии зарегистрировали около 6 тыс. преступлений, связанных с событиями на Украине
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Секретные данные Пентагона о конфликте на Украине утекли в Сеть. Об этом сообщила New York Times.
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