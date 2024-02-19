Международный олимпийский комитет сделал объявление о том, что 45-летний филиппинский боксер Мэнни Пакьяо в 2024 году не сможет выступать на Олимпийских играх из-за возраста. Ради участия спортсмена не стали менять правила.
Портал Boxing News 24 с ссылкой на президента Национального олимпийского комитета Филиппин Абрахама Толентино информирует, что Пакьяо сообщил о своем желании выступать в соревнованиях, однако максимальный возраст боксеров по правилам составляет 40 лет. Причем, возрастной ценз до 2013 года составлял 34 года.
"Очень жаль, что нашу икону бокса не допустили из-за возраста и что всем необходимо проходить отборочные соревнования, чтобы иметь возможность участвовать в Играх в Париже", — заявил Толентино.
Национальный олимпийский коммитет Филиппин приложил немало усилий, чтобы экс-чемпиона мира по боксу допустили к соревнованиям в Париже. Они обуславливали допуск Пакьяо тем, что сборные государств, у которых дифицит спортсменов и которым затруднительно пройти квалификацию на Олимпийские игры, имеют право заявить участников на соревнования без отбора.
Британские ученые разработали новый препарат для лечения рака
Ученые создали препарат под кодовым названием ADI-PEG20, который в сочетании с традиционной химиотерапией значительно повышает выживаемость пациентов с мезотелиомой, редким и агрессивным видом рака.
В США выставлен на продажу раритетный автомобиль из СССР
На американском рынке автомобилей появилось необычное объявление о продаже советской классики — седана ГАЗ-24 "Волга" 1978 года. Автомобиль, собранный в 1976 году, привлек внимание на аукционе Goodingco.com.
Александр Баранов не до конца подтвердил участие актера Кологривого в байопике о Жириновском
Александр Баранов, который выступит режиссёром фильма о Владимире Жириновском, не до конца подтвердил, что Никита Кологривый сыграет основателя ЛДПР.
Автоэксперт Житнухин поделился информацией о частоте поломок некоторых моделей Hyundai
Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, указал, что модели, такие как Hyundai Sonata с 2- и 2,5-литровыми двигателями, не считаются самыми надежными.