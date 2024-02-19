Международный олимпийский комитет сделал объявление о том, что 45-летний филиппинский боксер Мэнни Пакьяо в 2024 году не сможет выступать на Олимпийских играх из-за возраста. Ради участия спортсмена не стали менять правила.

Портал Boxing News 24 с ссылкой на президента Национального олимпийского комитета Филиппин Абрахама Толентино информирует, что Пакьяо сообщил о своем желании выступать в соревнованиях, однако максимальный возраст боксеров по правилам составляет 40 лет. Причем, возрастной ценз до 2013 года составлял 34 года.

"Очень жаль, что нашу икону бокса не допустили из-за возраста и что всем необходимо проходить отборочные соревнования, чтобы иметь возможность участвовать в Играх в Париже", — заявил Толентино.

Национальный олимпийский коммитет Филиппин приложил немало усилий, чтобы экс-чемпиона мира по боксу допустили к соревнованиям в Париже. Они обуславливали допуск Пакьяо тем, что сборные государств, у которых дифицит спортсменов и которым затруднительно пройти квалификацию на Олимпийские игры, имеют право заявить участников на соревнования без отбора.