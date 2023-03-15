ВСУ перебрасывают крупные резервы на Запорожский участок фронта. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

"В настоящее время а Запорожскую область направляются крупные резервы ВСУ, прошедшие подготовку на военных полигонах в ряде европейских стран, включая Польшу, Германию и Британию. Речь идет о прибытии в ближайшие недели свыше пяти тысячи человек", — отметил Рогов.

По его словам, российское командование уже поставило задачу не допустить наступления украинских войск. В регионе построено несколько линий эшелонированной обороны. Украинских боевиков на запорожской земле ждет нелегкая, а скорее, последняя прогулка, — подчеркнул представитель администрации Запорожской области.